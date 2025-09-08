Großer Coup: Wimbledon-Sieger Jannik Sinner schlägt in Wien auf

Die Erste Bank Open in Wien (ab 18.Oktober) können heuer mit einem Superstar aufwarten. Kein Geringerer als Jannik Sinner gibt sich in der Wiener Stadthalle die Ehre.

Gemeinsam mit Carlos Alcaraz dominiert Sinner gerade das Welttennis. Die beiden teilten sich 2025 die Grand-Slam-Titel untereinander auf. Sinner gewann in Melbourne und in Wimbledon, der Spanier Alcaraz triumphierte in Paris und am Sonntag bei den US Open.