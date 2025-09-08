Großer Coup: Wimbledon-Sieger Jannik Sinner schlägt in Wien auf
Die Erste Bank Open in Wien (ab 18.Oktober) können heuer mit einem Superstar aufwarten. Kein Geringerer als Jannik Sinner gibt sich in der Wiener Stadthalle die Ehre.
Gemeinsam mit Carlos Alcaraz dominiert Sinner gerade das Welttennis. Die beiden teilten sich 2025 die Grand-Slam-Titel untereinander auf. Sinner gewann in Melbourne und in Wimbledon, der Spanier Alcaraz triumphierte in Paris und am Sonntag bei den US Open.
Im Rahmen der US Open fixierte Turnierdirektor Herwig Straka auch den Deal mit Jannik Sinner. "Wir haben seit Monaten Gespräche geführt. In New York haben wir es fixiert", so Straka.
Der Südtiroler, der am Montag nach 65 Wochen an der Spitze von Carlos Alcaraz als Nummer 1 der Weltrangliste abgelöst wurde, freut sich auf ein Antreten in Wien. "Das ist ein spezielles Turnier". Vor zwei Jahren konnte Sinner bereits in Wien gewinnen.
Auch zwei Wild Cards wurden von Herwig Straka vergeben: Sie gehen an die Österreicher Sebastian Ofner und Filip Misolic
Kommentare