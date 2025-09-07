Tennis

Tennis-Stars Alcaraz und Sinner müssen wegen Trump warten

Bei den US Open angesagt: Donald Trump
Aufgrund des Besuchs des US-Präsidenten herrscht bei den US Open Ausnahmezustand. Deshalb wurde das Finale zwischen Jannik Sinner und Carlos Alcaraz um eine halbe Stunde verschoben.
07.09.25, 19:51
Für Tennis-Freunde heißt es ein bisserl warten: Da sich US-Präsident Donald Trump angesagt hat, herrscht bei den US Open in New York Ausnahmezustand. Der Secret Service hat das Kommando übernommen. 

Rekord in New York: Alcaraz und Sinner im dritten Major-Finale 2025

Und da dauern die Sicherheitskontrollen lange. Deshalb wurde das Finale zischen Jannik Sinner und Carlos um 30 Minuten auf 20.30 Uhr MESZ verschoben.

(kurier.at, hot)  | 

