Tennis-Stars Alcaraz und Sinner müssen wegen Trump warten

Aufgrund des Besuchs des US-Präsidenten herrscht bei den US Open Ausnahmezustand. Deshalb wurde das Finale zwischen Jannik Sinner und Carlos Alcaraz um eine halbe Stunde verschoben.