Tennis-Stars Alcaraz und Sinner müssen wegen Trump warten
Aufgrund des Besuchs des US-Präsidenten herrscht bei den US Open Ausnahmezustand. Deshalb wurde das Finale zwischen Jannik Sinner und Carlos Alcaraz um eine halbe Stunde verschoben.
Für Tennis-Freunde heißt es ein bisserl warten: Da sich US-Präsident Donald Trump angesagt hat, herrscht bei den US Open in New York Ausnahmezustand. Der Secret Service hat das Kommando übernommen.
Und da dauern die Sicherheitskontrollen lange. Deshalb wurde das Finale zischen Jannik Sinner und Carlos um 30 Minuten auf 20.30 Uhr MESZ verschoben.
