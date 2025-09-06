Tennis

Titel verteidigt: Sabalenka triumphiert wieder in New York

Vierter Grand-Slam-Titel für Aryna Sabalenka
Auch wenn die Nummer eins am Ende etwas zittern musste: Sabalenka schlug im Endspiel der US Open die Lokalmatadorin Amanda Anisimova in zwei Sätzen und sicherte sich ihren vierten Grand-Slam-Titel.
Von Harald Ottawa
06.09.25, 23:52
Kommentare

Es hatte fast so ausgesehen, als würde die Weltranglisten-Erste Aryna Sabalenka heuer leer ausgehen, was diie Pfründe bei Grand-Slam-Turnieren betrifft. Doch die Belarussin schlug beim letzten Slam des Jahres doch noch zu - nach eindrucksvollen Start und einem etwas nervösen Ende. 

Sabalenka gegen Anisimova: „An Power wird es im Finale nicht fehlen“

In einem teilweise hochklassigen, aber letztlich doch etwas einseitigen Endspiel schlug die 27-Jährige die Amerikanerin Amanda Anisimova 6:3 und 7:6 (3). Bei 5:3 hätte Sabalenka schon ausservieren können, machte aber haarsträubende Fehler. Am Ende wurde sie wieder etwas sicherer, ihre Gegnerin hingegen konnte kein Kapital aus der Aufholjagd schlagen. 

Sabalenka nahm damit Revanche für die Niederlage in Wimbledon. Die 24-jährige Anisimova hat zwar auch ihr zweites Grand-Slam-Finale verloren, aber zumindest mehr Games als  zuletzt in Wimbledon gemacht, als sie gegen Iga Swiatek ein Double-Bagel (0:6, 0:6) bekam. Kein allzu großes Kunststück. 

Erstmals seit Thiem: Österreich hat wieder einen US-Open-Sieger

Titelverteidigerin Sabalenka verdient mit ihrem vierten Grand-Slam-Titel und den zweiten in New York (die beiden anderen holte sie bei den Australian Open) fünf Millionen Dollar (4,27 Mio. Euro), ihre Gegnerin die Hälfte. Im Ranking bleibt Sabalenka vorne, Anisimova verbessert sich auf Rang 4. 

Alles über Tennis
(kurier.at, hot)  | 

Kommentare