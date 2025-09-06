Titel verteidigt: Sabalenka triumphiert wieder in New York

Es hatte fast so ausgesehen, als würde die Weltranglisten-Erste Aryna Sabalenka heuer leer ausgehen, was diie Pfründe bei Grand-Slam-Turnieren betrifft. Doch die Belarussin schlug beim letzten Slam des Jahres doch noch zu - nach eindrucksvollen Start und einem etwas nervösen Ende.

In einem teilweise hochklassigen, aber letztlich doch etwas einseitigen Endspiel schlug die 27-Jährige die Amerikanerin Amanda Anisimova 6:3 und 7:6 (3). Bei 5:3 hätte Sabalenka schon ausservieren können, machte aber haarsträubende Fehler. Am Ende wurde sie wieder etwas sicherer, ihre Gegnerin hingegen konnte kein Kapital aus der Aufholjagd schlagen.

Sabalenka nahm damit Revanche für die Niederlage in Wimbledon. Die 24-jährige Anisimova hat zwar auch ihr zweites Grand-Slam-Finale verloren, aber zumindest mehr Games als zuletzt in Wimbledon gemacht, als sie gegen Iga Swiatek ein Double-Bagel (0:6, 0:6) bekam. Kein allzu großes Kunststück.