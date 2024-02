Österreichs Tennis-Ass Ofner geht in Cordoba unter

Für Österreichs Tennis-Nummer-eins Sebastian Ofner war das ATP250-Turnier im argentinischen Cordoba keine Reise wert. Der an Nummer vier gesetzte Steirer verlor am Donnerstag seine Auftaktpartie im Achtelfinale des Sandplatz-Events gegen den italienischen Qualifikanten Luciano Darderi sang- und klanglos mit 0:6, 3:6. Für den 27-Jährigen, der am Wochenende noch beim David Cup in Irland im Einsatz war, geht es nun nächste Woche in Buenos Aires weiter.