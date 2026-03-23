Nach Aus in der 3. Runde: Carlos Alcaraz warnt die Konkurrenz

Das Masters-Turnier in Miami war für Carlos Alcaraz früher vorbei als gedacht. Die Nummer 1 der Welt musste schon nach der dritten Runde die Heimreise antreten, nachdem es gegen den US-Amerikaner Sebastian Korda eine 3:6, 7:5, 4:6-Niederlage gesetzt hatte.

12 Asse von Korda „Jetzt brauche ich erst einmal ein paar Tage Auszeit, um abzuschalten und neue Kraft zu tanken“, meinte Alcaraz nach dem vorzeitigen Turnier-Aus. Im zweiten Satz hatte es für den 22-jährigen Spanier sogar nach einer deutlicheren Niederlage ausgesehen: 3:6, 4:5 lag Alcaraz bei Aufschlag Korda zurück, rettete sich aber in den Entscheidungssatz. Dort behielt die Nummer 36 der Welt auch dank der Aufschlagstärke (12 Asse) die Oberhand.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH Sebastian Korda setzte sich gegen Carlos Alcaraz durch

Ursachenforschung Carlos Alcaraz kennt aber noch einen weiteren Grund, weshalb sich der Außenseiter durchgesetzt hatte: „Wenn man viele Turniere gewinnt und so eine tolle Bilanz hat, spürt man natürlich, dass die Gegner in diesen Matches mehr zu gewinnen, als zu verlieren haben“, sagte die Nummer 1 der Welt. „Deshalb spielen sie phasenweise ohne Druck.“