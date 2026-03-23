Nach Aus in der 3. Runde: Carlos Alcaraz warnt die Konkurrenz
Das Masters-Turnier in Miami war für Carlos Alcaraz früher vorbei als gedacht. Die Nummer 1 der Welt musste schon nach der dritten Runde die Heimreise antreten, nachdem es gegen den US-Amerikaner Sebastian Korda eine 3:6, 7:5, 4:6-Niederlage gesetzt hatte.
12 Asse von Korda
„Jetzt brauche ich erst einmal ein paar Tage Auszeit, um abzuschalten und neue Kraft zu tanken“, meinte Alcaraz nach dem vorzeitigen Turnier-Aus.
Im zweiten Satz hatte es für den 22-jährigen Spanier sogar nach einer deutlicheren Niederlage ausgesehen:
3:6, 4:5 lag Alcaraz bei Aufschlag Korda zurück, rettete sich aber in den Entscheidungssatz. Dort behielt die Nummer 36 der Welt auch dank der Aufschlagstärke (12 Asse) die Oberhand.
Ursachenforschung
Carlos Alcaraz kennt aber noch einen weiteren Grund, weshalb sich der Außenseiter durchgesetzt hatte:
„Wenn man viele Turniere gewinnt und so eine tolle Bilanz hat, spürt man natürlich, dass die Gegner in diesen Matches mehr zu gewinnen, als zu verlieren haben“, sagte die Nummer 1 der Welt.
„Deshalb spielen sie phasenweise ohne Druck.“
Kampfansage
Die Niederlage in Miami weckte freilich den Kampfgeist von Carlos Alcaraz. Der Spanier freut sich auf die Sandplatzsaison und weiß, wie er in Zukunft solche Ausrutscher verhindern möchte.
„Ich werde meinen Gegnern in den kommenden Matches nicht mehr erlauben, so lange im Spiel zu bleiben“, sagte er: „Ich werde versuchen, sie noch mehr an ihr Limit zu bringen.“
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