Tennis: Wie Österreichs Parade-Doppel wieder zusammengefunden hat

Da wird Daviscup-Kapitän Jürgen Melzer wohl aufatmen. Denn sein Parade-Doppel Lucas Miedler und Alexander Erler gehen auf wieder abseits des Davissups gemeinsame Wege. Ihre Trennung war somit nicht von langer Dauer, die beiden fanden wieder zueinander. Liebesg’schichten & Heiratssachen hätte nicht besser verkuppel können. Ab dem Start der Sandplatz-Saison werden die zwei besten Doppelspieler Österreichs erneut als Team aufschlagen. Das „Aus“ des Duos nach dem zweiten Triumph in der Wiener Stadthalle im Oktober 2024 kam für Tennis Österreich sehr überraschend. Umso überraschender ist jetzt die Reunion der beiden Doppelspezialisten.

Schnell entschieden Lucas Miedler trennte sich von seinem Interims-Partner Francisco Cabral: „Es ist Teil des Geschäfts, dass jeder laufend für sich festlegt, was gerade das beste Set-up für ihn ist. Francisco hatte ein super Angebot von Joe Salisbury, und ich bin sehr glücklich, dass das Timing jetzt so gut für Alex und mich gepasst hat.“ Besagter Alex freut sich natürlich über den wieder gewonnen Partner: „Es war damals Zeit für ein neues Kapitel, trotz der großartigen gemeinsamen Erfolge mit insgesamt sieben Titeln auf der ATP-Tour. Der Anruf von Lucas kam sehr überraschend, wir mussten uns im Team aber nicht lange abstimmen. Lucas und ich verstehen uns auf und abseits des Platzes einfach gut, jetzt wollen wir den nächsten Schritt in unserer Karriere machen.“

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