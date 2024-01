Favoritensiege und ein kurioser Schlag bei den Australian Open

Am Ende hie├č es 5:7,6:1,6:1,6:3 f├╝r Tsitsipas, der sich sp├Ąter ├╝ber den au├čergew├Âhnlichen Schlag wunderte. ÔÇ×Der war au├čerordentlich. Ich wei├č gar nicht mehr, wie ich den noch bekommen habeÔÇť, meinte der Grieche.

Altstar Stan Wawrinka hat im Alter von 38 Jahren ├╝ber 3:38 Stunden alles gegeben, aber nach einer 2:1-Satzf├╝hrung in der ersten Runde doch verloren. Der Schweizer musste sich dem als Nummer 20 gesetzten Franzosen Adrian Mannarino mit 4:6, 6:3, 7:5, 3:6, 0:6 beugen. Zehn Jahre nach seinem Titel in Melbourne vermochte ÔÇ×Stan the manÔÇť das Rad der Zeit nicht zur├╝ckzudrehen. Nach dem Aus des dreifachen Majorsiegers steht kein Schweizer in Runde zwei.

Sp├Ąter im Einsatz war als erster ├ľsterreich auch noch Dominic Thiem, der in der Nightsession (jetzt live ServusTV) auf Felix Auger-Aliassime (FRA-27) traf.