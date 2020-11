ATP Finals: Erfolgreiche Revanche von Dominic Thiem

Im Tiebreak musste es dann raus, was sich bei Dominic Thiem über den ersten Satz aufgestaut hatte. Der Ärger über drei vergebene Breakbälle, der Frust über einige schwache Returns, die den Österreicher im Auftaktspiel der ATP-Finals gegen Stefanos Tsitsipas in eine missliche Lage gebracht hatten. „Aufpassen! Aufpassen!“, schrie Dominic Thiem durch die leere Halle in London, als sein griechischer Auftaktgegner im Tiebreak 4:1 voran lag und Richtung Satzgewinn zu marschieren schien.

Es war ein Weckruf zur rechten Zeit. Denn nachdem sich Thiem den Frust von der Seele geschrien hatte, drehte er auf – und mit einem Energieanfall und spektakulären Punkten noch das Tiebreak im ersten Satz – 7:6 (7:5).