Tamira Paszek vor Comeback: "War oft davor, das Handtuch zu werfen"

Paszek hat gleich mehrere, letztlich nicht erfolgreiche Comeback-Versuche hinter sich. "Ich w├╝rde l├╝gen, wenn ich nicht oft davor gewesen w├Ąre, dass ich das Handtuch werfe oder ich mich gefragt habe, f├╝r was mache ich das eigentlich?", gestand Paszek am Donnerstag in Schwechat. Ohne Ranking, ohne die Hilfe von Wildcards in der Qualifikation von Klein-Turnieren, das war f├╝r den einstigen heimischen Tennis-Star schwer zu verdauen. "Es waren schon Bedingungen, die ich erst einmal lernen musste zu akzeptieren."