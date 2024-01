Tennis-Ass Ofner verpasste in Hongkong sein erstes Tour-Finale

Sebastian Ofner hat am Samstag sein erstes Finale auf der ATP Tour verpasst. Der 27-jĂ€hrige Steirer unterlag in Hongkong dem Finnen Emil Ruusuvuori nach 2:11 Stunden mit 6:4,5:7,3:6. FĂŒr Österreichs aktuell besten Tennisspieler, der sich zu Saisonbeginn in toller Form zeigt, war es nach KitzbĂŒhel 2017 und Astana 2023 das dritte Tour-Semifinale. Ofner reist nun noch vor seiner Hauptfeld-Premiere bei den Australian Open (ab 14. JĂ€nner) zur Generalprobe nach Auckland.

