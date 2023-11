Tennis-Ass Sebastian Ofner erreicht das Viertelfinale von Sofia

Sebastian Ofner steht beim ATP-250-Hartplatzturnier in Sofia im Viertelfinale. Der 27-Jährige besiegte am Mittwoch den Australier Christopher O'Connell mit 6:7(6),6:4,6:2. Österreichs Nummer eins bekommt es nun in der Runde der besten acht mit der Nummer zwei des Turniers, Adrian Mannarino aus Frankreich, zu tun. Ofners Landsmann Jurij Rodionov trifft am späteren Nachmittag in der bulgarischen Hauptstadt auf den an acht gereihten Ungarn Marton Fucsovics.