Tennis-Ass Grabher beendet eine zehnjährige Durststrecke

Das bislang letzte Mal hatte ebenfalls eine Vorarlbergerin dieses Kunststück gemeistert. Yonne Meusburger gewann dieses Finale und sicherte sich im Juli in Bad Gastein ihren einzigen WTA-Titel.

"Harte Arbeiterin"

Seit Julia Grabher bei Günter Bresnik trainiert, geht es aufwärts. Viel trägt sie selbst dazu bei. „Sie ist eine harte Arbeiterin und hat sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich verbessert. Mit ihrer Vorhand kann sie vor allem auf Sand ihre Stärken gegen alle ausspielen“, lobt ÖTV-Sportkoordinatorin Marion Maruska.

Naturgemäß wird sich der Erfolg in Rabat am Montag auch im Ranking bemerkbar machen, sie wird selbst bei einer Finalniederlage auf einem Platz um 60 auftauchen. Schlägt sie am Samstag die Italienerin Lucia Bronzetti, die mit Sloane Stephens die US-Open-Siegerin von 2017 mit 6:1, 6:1 abfertigte, rückt sie den Top 50 sehr nahe

In Paris trifft Grabher auf eine Qualifikantin, in Runde zwei könnte US-Star Cori Gauff warten.