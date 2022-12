Tennis-Ass Dominic Thiem plant 2023 mit Davis Cup in Kroatien

Nun geht es am Montag zur ersten von zwei Exhibition-Stationen nach Saudi-Arabien zum "Diriyah Tennis Cup", danach sofort weiter nach Dubai, wo er nach acht Tagen Training die "Exhibition World Tennis League" spielen wird. Weihnachten verbringt Thiem in Dubai, wobei es am 25. Dezember um 01.00 Uhr fr├╝h Ortszeit f├╝r ihn nach Australien geht.

Australian Open

Das gro├če Ziel Thiems: bei den Australian Open m├Âchte er wieder bei 100 Prozent Leistungsf├Ąhigkeit sein. Ob er mit dem Ranking 106 in den Hauptbewerb rutscht? "Es wird eng mit dem direkten Hauptbewerb. Sollte es nicht der Fall sein, hoffe ich auf eine Wildcard. Das w├Ąre nat├╝rlich ein Traum, wenn ich die bekommen w├╝rde, wenn es sich nicht ausgeht." Die Anfrage dazu ist schon lange erfolgt. Kommende Woche wird Thiem davon in Kenntnis gesetzt, ob es klappt. Er hatte zuletzt ja auch bei den US Open dank einer Wildcard antreten d├╝rfen.

Ein Rankingziel per Jahresende 2023 hat Thiem vorerst noch nicht, wiederholte er auch am Freitag, aber: "F├╝r mich selber w├Ąre ein Ziel, was sicher auch hochgesteckt ist, eine Setzung bei den French Open. Das w├Ąre ein sch├Ânes Ziel, was auch wichtig w├Ąre zu erreichen." Geht die Entwicklung weiter wie in den vergangenen Wochen, dann glaubt der Ex-Weltranglisten-Dritte, dass er es schaffen kann.

Im Vordergrund steht nun aber Melbourne, zuvor steigt er in Adelaide in die ATP-Saison 2023 ein. "Ich hoffe, dass ich mir das perfekte Paket hole, dass ich in Australien sowohl, was die einzelnen Schl├Ąge betrifft, als auch was die Matchpraxis betrifft, bei 100 Prozent bin."