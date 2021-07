Superstar Novak Djokovic: Gladiator, Denker, Perfektionist

Kapaonik, ein Skigebiet irgendwo in den serbischen Bergen. Irgendwann in den 1990er-Jahren. In dieser vom Krieg malträtierten Stadt schlägt ein kleiner Junge Bälle auf eine Wand, die von Bomben und Gewehrlöchern zerfressen ein Sinnbild der kaputten Gegend ist. Und für die zerstörten Seelen.

Novak Djokovic hieß der Junge, aufgewachsen im ebenfalls zertrümmerten Belgrad begann der heute 34-Jährige unter kaum vorstellbaren Umständen in Kapaonik mit Tennis, dort, wo er heute seinen exklusiven Skiurlaub verbringt.

Die zerstörte Wand ist ein Symbol für einen Jungen, der sich auf den Weg machte, alles niederzureißen im Tennis. Seit seinem Finalsieg über den Italiener Matteo Berrettini am Sonntag in Wimbledon hat er eine neue Schallmauer durchbrochen. Mit seinem 20. Grand-Slam-Titel zog Djokovic in der ewigen Statistik mit Rafael Nadal und Roger Federer gleich. Seit 2011 hat er 19 Major-Titel geholt, Nadal und Federer seit damals gemeinsam 15.