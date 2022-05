Spaniens neuer Tennis-Held: Alcaraz entzaubert Nadal in Madrid

Nadal war nach einer Verletzung in Madrid erst wieder auf die Tour zur√ľckgekehrt, sein Hauptaugenmerk gilt freilich den French Open ab 22. Mai. Sein zuvor letzter Auftritt war beim Hartplatzturnier in Indian Wells. In Kalifornien hatte der 21-fache Major-Sieger Jungstar Alcaraz im Halbfinale noch nach drei umk√§mpften S√§tzen niedergerungen.

Danach startete der junge Spanier aber seinen Siegeszug. Alcaraz gewann in Abwesenheit von Nadal dessen Prestigeturnier in Barcelona und gilt auch in Madrid als Mitfavorit auf den Turniersieg.