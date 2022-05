Souverän ins Achtelfinale: Swiatek marschiert bei French Open weiter

Topfavoritin Iga Swiatek ist mit dem 31. Sieg in Serie souverän ins Achtelfinale der French Open eingezogen. Die 20-jährige Polin setzte sich am Samstag gegen Danka Kovinic aus Montenegro mit 6:3,7:5 durch und ist in Paris damit weiter ohne Satzverlust. Die Weltranglistenerste verlor zum letzten Mal im Februar beim Tennisturnier in Dubai gegen Jelena Ostapenko ein Spiel.