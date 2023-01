Sieg für Thiem, Ofner spielt um Hauptbewerb der Australian Open

Kampf um Hauptbewerb

Apropos Australian Open: In der Qualifikation ist nun nur noch ein Österreicher im Bewerb: Sebastian Ofner überraschte den topgesetzten Chilenen Alejandro Tabilo (ATP-103.) in 86 Minuten mit einem 6:4,7:6(4)-Erfolg. Ofner kämpft damit in der dritten Runde um einen Platz im Hauptbewerb, in dieser trifft er am Donnerstag auf den Franzosen Laurent Lokoli (176.).