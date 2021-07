Showdwon in Wimbledon: Ein Trio gegen die Nummer eins

Der 24-jährige Hurkacz schaltete in Wimbledon auf dem Weg in sein erstes Grand-Slam-Halbfinale vor Federer den Weltranglisten-Zweiten Daniil Medwedew aus Russland aus. Hurkacz ist derzeit die Nummer 18 der Welt und hat das Masters-Turnier von Miami in diesem Jahr gewonnen. Gegen Berrettini, der wie er stattliche 1,96 Meter misst, hat er je einmal gewonnen und verloren. Acht Jahre nach der Halbfinalniederlage von Jerzy Janowicz fiebern die Fans daheim nun mit Hurkacz mit - noch nie schaffte es bei den Herren ein Pole in ein Grand-Slam-Endspiel. In den Duellen steht es 1:1, Berrettini siegte 2018 in der Qualifikation für die Australian Open, 2019 revanchierte sich Hurkacz in der 1. Runde von Miami.