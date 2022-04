ServusTV überträgt French Open und alle Thiem-Spiele

Der österreichische Privat-TV-Sender ServusTV hat sich mit Rechtehalter Eurosport geeinigt und wird dieses Jahr jeden Tag ein Top-Spiel von den diesjährigen Tennis-French-Open in Paris zeigen. Solange Dominic Thiem im Bewerb ist, wird jedes seiner Matches übertragen. Zusätzlich überträgt ServusTV beide Halbfinali bei Männern und Frauen sowie auch beide Endspiele. Zu sehen sind die Spiele zusätzlich auch auf ServusTV On, also auf der Video- und Streaming-Plattform.