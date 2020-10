Sensation Swiatek: Der große Traum eines Teenagers

Und trotzdem sprach der Werdegang viel für eine Karriere. In der Familie der 19-Jährigen, die in Warschau geboren wurde, hat der Sport eine zentrale Rolle. Vater Tomasz war Ruderer und 1988 bei den Olympischen Spielen in Seoul am Start. Schwester Agata spielte ebenfalls Tennis, beendete aber ihre Turnierkarriere nach vielen Verletzungen.

Nur 23 Games gab die Polin auf ihrem Weg ins Finale in zwölf Sätzen ab, keiner ging bislang knapper als 6:4 aus. im Viertelfinale hatte Swiatek bereits der Topfavoritin Simona Halep mit 6:1, 6:2 keine Chance gelassen. Halep hatte nicht schlecht gespielt, aber schlichtweg kein Mittel gegen Swiateks Power gefunden.

„Ich hätte vorm Turnier nie gedacht, dass ich so gut spielen würde“, sagte Swiatek nach ihrem Sieg. „Andererseits wusste ich: Wenn ich es jemals in ein Grand-Slam-Finale schaffen würde, dann es in Roland Garros. Ich liebe es hier. Es ist ein Traum, der in Erfüllung geht.“