Sensation in Wimbledon: Hurkacz demütigt Altstar Federer

War das wirklich Roger Federer? War das tatsächlich der Mann, der dieses Turnier so häufig wie kein anderer Spieler gewonnen hat (8) und der den Centre Court von Wimbledon sein Wohnzimmer nennt? Der auf Rasen für gewöhnlich einsame Klasse ist und dort Tennis so spielerisch leicht aussehen lässt?

Er war es wirklich. Und Roger Federer war nicht wiederzuerkennen. Dem Schweizer unterliefen Fehler, die man so von ihm nicht kannte. Er wirkte teils fahrig und unkonzentriert und schoss Volleys ins Out oder ins Netz, die er an einem normalen Tag mit geschlossenen Augen verwertet hätte.