Führung verspielt: Ofner in Sofia ausgeschieden

Was aber gar nicht einmal notwendig gewesen wäre. Ofner gewann gegen den Franzosen Adrian Mannarino, gegen den er erst in Astana-Halbfinale glatt verloren hatte, den ersten Satz und führte im zweiten mit Break. Danach übernahm Mannarino, der rund 20 Plätze vor Ofner liegt, das Kommando und siegte 6:7, 6:4 und 6:3. Ofner verpasste damit sein drittes Halbfinale auf der ATP-Tour, sein zweites in dieser Saison nach Astana. Und er verpasste den Sprung in die Top 40.

Paris brachte den Höhepunkt

Dennoch kann der Steirer mit dieser Saison, seiner bisher besten, mehr als nur zufrieden sein. Höhepunkt war das Erreichen des Achtelfinales bei den French Open, in Salzburg gewann er ein größeres Challenger.