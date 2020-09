Schlagbare Gegner für Novak und Ofner in Kitzbühel

Am Dienstag erfolgt der Aufschlag zu den Generali Open in Kitzbühel, die in diesem Jahr mit einem hervorragenden Starterfeld aufwarten können. Die Setzliste wird vom Italiener Fabio Fognini angeführt, mit dem Argentinier Diego Schwartzman und dem Serben Dusan Lajovic sind zwei weitere Top-25-Spieler in Kitzbühel im Einsatz. Dazu kommt noch der Japaner Kei Nishikori, der schon einmal die Nummer vier der Welt war.

Mit Dennis Novak und Sebastian Ofner stehen auch zwei Österreicher im Hauptbewerb. Novak trifft zum Auftakt auf einen Qualifikanten oder einen Lucky Loser, Ofner bekommt es mit Radu Albot zu tun. Der 31-Jährige aus der Republik Moldau ist aktuell die Nummer 42 der Welt. Ofner verbindet mit Kitzbühel gute Erinnerungen: 2017 erreichte der Steirer bei den Generali Open das Semifinale.