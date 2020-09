Sandplatz-König Nadal feiert in Rom sein Comeback

Diese Woche findet mit dem Masters-1000-Turnier in Rom ein Sand-Vorbereitungsturnier auf die French Open statt - mit Rafael Nadal. Der Spanier spielt erstmals seit seinem Acapulco-Finalsieg am 29. Februar auf der ATP-Tour. Im Gegensatz zu US-Open-Sieger Dominic Thiem hat er in der Corona-Pause keine Serie von Exhibition-Matches bestritten. "Ich bin aufgeregt, zurück zu sein, auch wenn die Umstände für alle hart sind", sagte der 34-Jährige. "Rom ist ein tolles Turnier, aber es wird nicht das gleiche sein ohne Fans." Er brauche nach den vielen Monaten Wettkampfpause nun Spielpraxis, um in seine Topform zu kommen.