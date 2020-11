WTA-Turnier in Linz: Zwei Kämpferinnen auf Titeljagd

Die siebenfache Turniersiegerin nimmt ihre Kraft ausgerechnet aus einem Schicksalsschlag. Ihr Vaters Sergey starb ziemlich genau vor einem Jahr unerwartet – mit erst 43 Jahren. „Ich versuche einfach, zu kämpfen, weil mein Vater mich zur Nummer eins machen wollte. Ich mache das für ihn. Das ist es, was mir gerade hilft, so stark zu sein.“ Zuletzt war sie besonders stark, sie kommt als Turniersiegerin von Ostrau nach Linz. Dort schlug Sabalenka unter anderem Gauff. Ihr Sabalenkas Markenzeichen ist ein großes Tiger-Tattoo auf ihrem linken Unterarm. Die Erklärung: „Ich wurde im Jahr des Tigers geboren.“

Nadia Podoroska

Die Argentinierin zog bei den French Open völlig überraschend ins Halbfinale ein – als erste Qualifikantin überhaupt in der Profi-Ära (seit 1968). Der Ort, wo Podoroska am 10. Februar 1997 geboren wurde, steht für große Qualität in der Welt des Sports. In Rosario erblickten auch Kickerstar Lionel Messi oder Revolutionär Che Guevara das Licht der Welt.