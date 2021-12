Der nächste Tennis-Star hat Corona: Andrej Rublew positiv getestet

Über Infektionen informierten rund um die Veranstaltung auch der langjährige Weltranglisten-Erste Rafael Nadal aus Spanien, der Kanadier Denis Shapovalov, die britische US-Open-Siegerin Emma Raducanu, Olympiasiegerin Belinda Bencic aus der Schweiz sowie die Tunesierin Ons Jabeur.

Fragezeichen vor Djokovic-Antritt

Er halte sich derzeit in Barcelona auf, sei dort positiv getestet worden und zeige minimale Symptome, schrieb der nach eigenen Angaben geimpfte Rublew am späten Sonntagabend auf Twitter. Der 24-Jährige wollte sich dort eigentlich auf den kommende Woche beginnenden ATP Cup in Sydney vorbereiten und nach dem Mannschaftswettbewerb ab dem 17. Jänner bei den Australian Open in Melbourne antreten. Für den ATP Cup fällt Rublew definitiv aus.