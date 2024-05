Rollstuhl-Tennis-Ass Nico Langmann von Tennis-Agentur verurteilt

Es gebe keine Hinweise auf ein korruptes Verhalten im Zuge der Regelverletzung. Langmann hat bei den Ermittlungen voll kooperiert und die Sanktion akzeptiert, hieß es in einer Aussendung der ITIA.

Der Sportler, der u.a. auch drei Jahre mit Coach Wolfgang Thiem zusammengearbeitet hat, strebt dieses Jahr seine dritte Teilnahme an den Paralympics in Paris an.