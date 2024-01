Mit 43 an der Tennis-Spitze: Ein Inder schreibt Sport-Geschichte

Bopanna, der seit mehr als 20 Jahren auf der Tour unterwegs ist, war zudem nie zuvor in Melbourne in die Vorschlussrunde vorgedrungen. Auch ein Grand-Slam-Titel blieb ihm verwehrt. 2010 stand er zumindest im Finale der US Open.

Bopanna ist zudem der älteste Spieler in den Top 100 des Doppel-Rankings.