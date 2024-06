Knaller im Welttennis: Ein Comeback von Federer ist mehr als nur möglich

2022 hatte Roger Federer im Doppel an der Seite von Rafael Nadal beim Laver Cup seinen tränenreichen Abschied gefeiert. Nun könnte man ihn wieder aufschlagen sehen.

Federers langjähriger Konkurrent und Freund will im September beim Laver Cup in Berlin für das Team Europe gegen das Team Welt aufschlagen. Für das Doppel wird gemunkelt, hätte der Spanier in seinem wohl letzten Karriere-Jahr wohl einen Lieblingspartner.