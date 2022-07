Roger Federer in falscher Rolle auf dem Rasen in Wimbledon

Superstar Roger Federer hat die Hoffnung auf eine Rückkehr als aktiver Tennisprofi nach Wimbledon noch nicht aufgegeben. Es fühle sich „unangenehm“ an, in anderer Rolle auf dem Platz zu stehen, sagte der 40-jährige Schweizer im dunklen Anzug bei einer Zeremonie zum 100-jährigen Jubiläum des Centre Courts beim Rasen-Klassiker. „Ich habe vermisst, hier zu sein. Ich hoffe, dass ich noch einmal zurückkommen kann.“ Federer hat in Wimbledon achtmal den Titel gewonnen.