Rodionov nutzte seine Wildcard beim Rasen-Turnier in Stuttgart

Der Niederösterreicher Jurij Rodionov hat seine Wildcard beim Tennis-ATP-Turnier in Stuttgart mit einem Auftaktsieg genutzt. Der 22-Jährige besiegte am Mittwoch bei diesem Rasen-Event in Runde eins Dominik Koepfer 2:6,6:3,6:2. Der Deutsche war erst am Sonntag bei den French Open in Paris in Runde drei gegen den Schweizer Roger Federer in vier Sätzen ausgeschieden. Für Rodionov geht es am Donnerstag (4. Match nach 11.00 Uhr) gegen den 31-jährigen Deutschen Peter Gojowczyk.