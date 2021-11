Rekord: Djokovic beendet das Jahr zum 7. Mal als Nummer eins

Novak Djokovic wird zum siebenten Mal ein Tennis-Jahr als Nummer eins der Welt beenden. Dieser Rekord steht mit dem Einzug des Serben in das Finale des Masters-1000-Turniers in Paris fest. Das Endspiel in Bercy erreichte Djokovic am Samstag trotz wackeligem Beginn mit einem 3:6,6:0,7:6(5)-Sieg über den Polen Hubert Hurkacz, dem er im zweiten Satz nur elf Punkte ließ.