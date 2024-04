Tennis-Star Rafael Nadal ist bereit für den letzten Aufschlag

Lange überwog die Ungewissheit, ob der 37-jährige Spanier seine Fans wieder verzaubern wird. Fans, die der 22-fache Grand-Slam-Sieger überall hat, aber in Barcelona ist der Andrang noch einmal ein Stück größer.

Die Neugierde war riesig, als Rafael Nadal auf den Court schritt, der längst seinen Namen trägt. Alles hat geklappt. Aber wird auch in den nächsten Tagen alles klappen?

Und es sieht gut aus, dass der Hero beim 500er-Event, das er zwölfmal gewonnen hat (natürlich ist er auch dort Rekordsieger), zu seiner Auftaktpartie in dieser Woche gegen Flavio Cobolli antreten wird. Auf die Weltrangliste muss man in diesem Fall nicht schauen, während der Italiener auf einem Rang um die 60 liegt, muss man lange blättern, um Nadal zu finden, ehe man auf Rang um 650 fündig wird.

Der Körper war stets sein größtes Kapital. Und just der ließ ihn immer mehr im Stich, im Vorjahr etwa war die Saison im Jänner schon beendet.

Fast logisch: Nur ein Ergebnis steht zuletzt zu Buche, da putzte er im Jänner in Brisbane Österreichs Dominic Thiem und den Australier Jason Kubler, ehe er Jordan Thompson unterlag und danach wegen einer Oberschenkelverletzung erneut pausieren musste.

Probleme mit dem Hüftbeuger, die eine Operation unumgänglich machten, verhinderten eine baldige Rückkehr. Immer wieder kündigte er ein Comeback an, auch heuer – zuletzt beim Masters-Turnier in Monte Carlo , wo gestern der Grieche Stefanos Tsitsipas nach einem 6:1-6:4-Finalsieg über den Norweger Casper Ruud triumphierte .

Und immer wieder kam die Absage mit den Worten: „Mein Körper lässt einen Start noch nicht zu.“ Knieprobleme, Handgelenksverletzungen oder Fußprobleme (das Müller-Weiss-Syndrom quält ihn seit 20 Jahren) – sein geschundener Körper, dem er soviel zu verdanken hat, wäre ein durchaus geeignetes Anschauungsprodukt für Medizin-Studenten.

Auf der Zielgeraden seiner Karriere

Nun kehrt er doch zurück. Ohne vorerst Ansprüche auf den Titel zu stellen. Priorität hat, nach der langen Abwesenheit seine Reserven zu testen. Sollte es klappen, nimmt Nadal auf der Zielgeraden seiner Karriere Angriff auf die letzten großen Titel: Olympia und selbstverständlich zuvor die French Open (Start Ende Mai). Beides in Paris.

Dort bestritt Nadal übrigens am 5. Juni 2022 sein bisher letztes offizielles Sandplatz-Match. Er demütigte Ruud 6:3, 6:3, 6:0 und siegte zum 14-mal in Paris. Nun will er beweisen, wer er einst war und noch sein kann: der König auf Sand.