Völlig verrückt: Sandplatz-König Nadal trifft in Schweden auf Borg

Kurioser hätte die Auslosung im schwedischen Bastad kaum ausfallen können: Superstar Rafael Nadal trifft dort nämlich bei seinem Comeback auf den Sohn der Tennis-Ikone Björn Borg, den 21-jährigen Leo . Das wollte die Aoslsung am Samstagnachmittag.

Der Rekodchamp bei den French Open (14 Triumphe) hatte sich nach seiner Rückkehr zur Sandplatzsaison dazu entschieden, auf das Rasen-Major in Wimbledon zu verzichten und stattdessen bei den unmittelbar danach stattfindenden Nordea Open an den Start zu gehen. Als Vorbereitung auf das olympische Tennisturnier, das ebenfalls auf Sand stattfindet. Zumindest in der 1. Runde ist er Favorit: Borg Junior ist nur die Nummer 467 der Welt.