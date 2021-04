Rätselraten um Thiem - Absage auch in Monte Carlo

Sieht man auf die Homepage von Dominic Thiem, dann steht da: "WHAT'S UP NEXT, SCHEDULE" mit den Terminen 8. März Doha und 14. März Dubai.

Selbst der Homepagebetreuer des Managements weiß nicht mehr so genau, wann es weiter geht. Sicher ist nur, dass sich der Niederösterreicher noch immer nicht fit genug für die Rückkehr auf die Tour fühlt und auch den Start in die Sandplatzsaison in Monte Carlo abgesagt hat.

Nicht "100 Prozent ready"

"Nach Doha und Dubai habe ich eine Pause einlegen müssen", erklärt der 27-Jährige auf seiner Homepage, "Ich bin noch nicht zu 100 Prozent ready. Es tut mir leid, ich hätte Monte Carlo gerne gespielt, aber es geht sich leider nicht aus."

Während des Turniers wird Thiem in Österreich auf Sand trainieren. "Auf mich warten anstrengende Wochen, ich habe viel zu arbeiten."