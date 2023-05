Quali-Siege: Rodionov und Ofner hoffen weiter auf French Open

Jurij Rodionov und Sebastian Ofner dürfen weiter auf einen Platz im Hauptfeld der Tennis French Open 2023 hoffen. Der Niederösterreicher Rodionov besiegte am Mittwoch in der zweiten Qualifikationsrunde für den Sandplatzklassiker in Paris seinen engeren Landsmann Dennis Novak mit 2:6,6:3,6:4.

Der Steirer Ofner schlug den Briten Jan Choinski 3:6,6:4,6:0. Filip Misolic verpasste vorerst sein Grand-Slam-Debüt nach einer 4:6,1:6-Niederlage gegen Andrea Vavassori aus Italien.