Stillstand in der Sportförderung: Tennisverband kritisiert Regierung

Beweise für Nachhaltigkeit

Der ÖTV hat im Frühjahr 2021 durch Univ.-Prof. Dr. Christian Helmenstein, Geschäftsführer von Sports Econ Austria, den volkswirtschaftlichen Nutzen des Tennissports erheben lassen: Mittelbar und unmittelbar trägt der Tennissport in Österreich rund 680 Millionen Euro zu Österreichs Bruttosozialprodukt bei. Darüber hinaus trägt der Tennissport rund 105 Millionen Euro positiv zum Gesundheitssystem bei und beschäftigt 11.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter; 22.000 Ehrenamtliche machen den Tennissport so überhaupt erst möglich. „Die jährliche Tennisförderung von rund 1,1 Millionen Euro steht also eindeutig in keinem angemessenen Verhältnis“, so Ohneberg.