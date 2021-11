Olympisches Déjà-vu für die Nummer 1: Zverev schlägt Djokovic

Alexander Zverev hat wie bei Olympia gegen Novak Djokovic gewonnen und kann seine turbulente Saison in seinem letzten Tennisspiel des Jahres mit einem prestigeträchtigen Titel veredeln. Mit dem 7:6 (4), 4:6, 6:3 zog der Olympiasieger am Samstagabend beim Saisonfinale in Turin ins Endspiel ein. Dank seiner besten Vorstellung in diesem Turnier in einem hochklassigen und packenden Match wiederholte der 24-jährige Hamburger seinen Coup von den Sommerspielen Tokio, wo er ebenfalls in der Runde der besten Vier gegen den Weltranglisten-Ersten triumphiert hatte.

Den Schlussakt seines erfolgreichen Jahres bestreitet Zverev am Sonntag (17 Uhr/Sky) gegen den russischen Titelverteidiger Daniil Medwedew, der sich souverän 6:4, 6:2 gegen den norwegischen Außenseiter Casper Ruud durchsetzte. Zverev hatte gegen den US-Open-Gewinner in der Vorrunde knapp im Tiebreak des dritten Satzes verloren und seine fünfte Niederlage gegen ihn in Serie kassiert. Vor drei Jahren hatte der Norddeutsche bei den ATP Finals - damals in London - den Titel im Endspiel gegen Djokovic geholt.

"Ein großartiges Endspiel"

„Es war ein fantastisches Match. Wir haben fünfmal in diesem Jahr gespielt, jedes Mal war es ein Kampf“, sagte Zverev, forderte Respekt für Djokovic ein und blickte schon auf das Endspiel und seinen Gegner. „Ich habe gegen ihn 8:6 im Tiebreak des dritten Satzes verloren. Ich werde mein Bestes versuchen. Ich denke, es ist ein großartiges Endspiel“, meinte der glückliche Finalist.

Bei der Turin-Premiere des Events zeigte Zverev vor gut 7.000 Zuschauern - aufgrund der Corona-Pandemie war die Kapazität begrenzt - gegen den Routinier eine bemerkenswerte Leistung. In der stimmungsvoll beleuchteten Halle konnte sich Deutschlands bester Tennisspieler einmal mehr auf seinen Aufschlag verlassen, der selbst gegen den hervorragenden Returnspieler Djokovic oft zum Punktgewinn führte. „Es wird viele längere Ballwechsel geben, wir werden mehr laufen, wir werden mehr leiden“, hatte Zverev gesagt und damit im Vergleich zum Vorrundenspiel gegen den Polen Hubert Hurkacz Recht.