Olympia-Sensation: Zverev beendet Djokovics Traum vom Golden Slam

Zwei Schritte fehlten Novak Djokovic noch zum großen Traum, die Chance auf den "Golden Slam" am Leben zu halten. Nach dem souveränen Erfolg gegen Kei Nishikori im Viertelfinale der Olympischen Spiele in Tokio, kam im Halbfinale allerdings das Aus. Der Tennis-Superstar musste sich dem Deutschen Alexander Zverev trotz Führung in drei Sätzen - mit 6:1, 3:6, 1:6 - geschlagen geben.