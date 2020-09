Dominic Thiems Vorgabe: Schlag doch den Inder

"Es ist schön, dass ich an meinem Geburtstag noch im Bewerb bin“, sagt Dominic Thiem. Und strahlt dabei wie ein kleiner Bub, der zum Wiegenfest eine Modell-Eisenbahn bekam.

Im Gegensatz zum Vorjahr, als er von einem grippalen Infekt geschwächt schon in Runde eins am Italiener Thomas Fabbiano gescheitert war, darf er heuer seinen Ehrentag auf dem Platz feiern. Möglich machte es eine verletzungsbedingte Aufgabe seines Erstrundengegners Jaume Munar. Da hatte Thiem aber schon zwei Sätze gewonnen (7:6, 6:3).

An seinem 27. Geburtstag wartet am Donnerstag (2. Partie nach 18 Uhr MESZ im Arthur Ashe / live auf Servus TV) ein Inder namens Sumit Nagal, gegen den Thiem noch nie gespielt hat. Den Mittwoch nutzte er dazu, um sich Videos vom Ranglisten-124. anzuschauen. Zuvor hatte Thiem noch wenig Bekanntschaft mit dem 23-Jährigen gemacht. „Ich habe ihn im Vorjahr in der Night Session gegen Roger Federer gesehen.“ Damals nahm er den fünffachen US-Open-Champ sogar den ersten Satz ab. Dennoch sollte Thiem den Inder schlagen. Das Rezept: „Ich werde mir die richtige Taktik zurechtlegen.“