Viele Fehler zum Start: Thiems US-Open-Auftakt in der Analyse

Im Gegensatz zum Vorjahr, als er von einem grippalen Infekt geschwächt schon in Runde eins am Italiener Thomas Fabbiano gescheitert war, darf Dominic Thiem seinen 27. Geburtstag am 3. September auf dem Tennis-Platz feiern. Dort wartet bei den US Open am Donnerstag der Inder Sumit Nagal (Nummer 124 der Welt). Möglich machte es eine verletzungsbedingte Aufgabe seines Erstrundengegners Jaume Munar. Da hatte Thiem aber schon zwei Sätze (7:6, 6:3) gewonnen.

Zwei Sätze, in denen einiges gut lief, anderes hingegen weniger gut.

Das Positivste zu Beginn: Es gab es eine eklatante Steigerung gegenüber dem Vorbereitungsturnier in New York, als er vor einer Woche gegen den Serben Filip Krajinovic nur drei Games machte. "Es war ein typisches Erstrundenmatch bei einem Grand Slam, es hat bei weitem noch nicht alles gepasst", sagt Thiem selbst.