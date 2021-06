Oberpullendorf statt Wimbledon: Österreichs Tennis-Asse sind gefordert

Novak, Rodionov und Co.

Bei den Herren trifft dies gleich dreifach zu. Dort stehen die Nummern zwei, drei und vier auf der Startliste. Dennis Novak, Jurij Rodionov und Sebastian Ofner möchten Staatsmeister werden, sollten sie in Wimbledon nicht in den Hauptbewerb kommen. Vor allem Rodionov und Ofner zeigten zuletzt aufsteigende Form. Ersterer erreichte in Stuttgart sein erstes ATP-Semifinale, Ofner bot in Queens als Qualifikant Stuttgart-Sieger Marin Cilic ein gutes, hart umkämpftes Match.

Sicher nicht dabei im Burgenland ist ÖTV-Sportchef Jürgen Melzer, der in Wimbledon im Doppel mit den Deutschen André Begemann spielt und zuvor Haas coacht. Am Freitag beginnt die dieses Mal aufgrund der Corona-Auflagen beschwerliche Reise nach London. „Wir fliegen nach Brüssel, von dort aus müssen wir mit den Zug nach London fahren“, sagt Melzer. „Und dort herrschen dieses Mal ganz strenge Auflagen.“