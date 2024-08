Ein Steirer durfte Superstar Djokovic auf US Open vorbereiten

Er ist aktuell nur Österreichs Nummer vier und im ATP-Ranking an 226. Stelle. Doch Ex-Kitzbühel-Finalist Filip Misolic hat abseits von Turnieren ein echtes Highlight seiner Karriere erlebt. Der 23-jährige Steirer mit kroatischen Wurzeln erhielt eine Einladung von Superstar Novak Djokovic und bereitete den Olympiasieger sechs Tage lang in Montenegro als Sparringpartner vor. Dies berichtete die "Kleine Zeitung".

Misolic bezeichnete Djokovic als "coolen Typen, mit dem man viel Spaß haben kann". Für seine eigene Karriere habe ihm dies viel gebracht. "Ích kann extrem viel mitnehmen. Vor allem, was die Einstellung betrifft." Dass er in die Qualifikation bei den US Open letztlich doch noch reingerutscht wäre, kann Misolic gut verschmerzen. Denn dies hätte er erst zwei Tage vor seinem Start in New York erfahren. "Da war es gescheiter mit Djokovic zu trainieren."

Der Steirer trainiert nun auf Sand, spielt die Challenger in Italien, Tulln und Bad Waltersdorf und hofft auf einen Einsatz beim Davis Cup am 13./14. September gegen die Türkei, ebenfalls in Bad Waltersdorf.