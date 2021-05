Thiem, Djokovic und Co.: Die große Jagd auf Paris-König Nadal

13 Titel hat Rafael Nadal in Paris geholt, bei den vergangenen vier Auflagen die Titel 10, 11, 12 und 13 – und dabei nur drei (!) Sätze abgegeben. In die Knie gezwungen wurde der Ballermann aus Mallorca bei seinem Lieblingsturnier nur von Robin Söderling (2009), Novak Djokovic (2015) und einer Handverletzung (2016). Die Topfavoriten beim heute beginnenden Grand-Slam-Turnier:

Rafael Nadal

Nach den frühen Niederlagen in Monte Carlo und Madrid dachten viele, dass die ganz große Zeit vorbei sei. Dann holte er den Titel in Rom. Nadal bereitete sich in seiner Heimat Manacor auf das größte Sandplatz-Turnier vor. Im Vorjahr degradierte er im Endspiel Novak Djokovic zum Lehrbuben, 2018 und 2019 versuchte am Finaltag Dominic Thiem vergeblich, ihm ein Haxl zu stellen. Der Weg zum Titel führt nur über Nadal. Gelingt dieser, lässt er mit 21 Triumphen in der ewigen Grand-Slam-Statistik Roger Federer (20) hinter sich.