Weiter Probleme mit dem Magen: Thiems Davis-Cup-Teilnahme wackelt

"Ziemliche Magenentz├╝ndung"

"Je nachdem, wie das ausgeht, werden wir sehen, ob ich spiele oder nicht", sagte Thiem bei einer Pressekonferenz zum Thema Erste Bank Open. "Alle Blutbefunde sind schon da, ich habe eine ziemliche Magenentz├╝ndung." Im Juli in Gstaad habe er erstmals Beschwerden gehabt, also vor seinem Finaleinzug in Kitzb├╝hel. Nach dem Heimturnier sei es ├Ąrger geworden. "Es war komisch, weil ich war fit. Aber ich habe mich jeden einzelnen Tag ├╝bergeben. So gegen US Open hin bin ich auch immer m├╝der geworden."

Er kenne die Beschwerden ein wenig von fr├╝her, in der Trainingswoche vor den US Open - nach der Absage f├╝r das Turnier in Winston-Salem - sei es aber "so richtig hochgekommen. Es ist immer schlimmer geworden statt besser." Seit der Einnahme von Medikamenten habe er sich zumindest nicht mehr ├╝bergeben m├╝ssen. "Ich bin auf jeden Fall auf dem Weg der Besserung."