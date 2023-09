Djokovic gewinnt die US Open: Ein Triumph für die Ewigkeit

In einem Endspiel, das die Erwartungen größtenteils erfüllte, war Djokovic der konstarere Spieler. Allerdings wirkte er zweitweise nicht ganz fit, aber dies ist keine Seltenheit. Einmal arbeitete er an der Hüfte, dann schien er gelegntlich mit Atemproblemen zu kämpfen. Am Ende blieb aber nur Medwedew, der im Halbfinale Titelverteidiger Carlos Alcaraz heimgeschickt hatte und auch im Endspiel alles zurückbrachte, die Luft weg. Chancen waren da, aber im zweiten Durchgang wehrte Djokovic einen Satzball spektakulär ab. Nach dem verloerenen zweiten Satz musste sich auch Medwedew, der die US Open 2021 gewann, behandeln lassen - die Schulter zwickte. Medwedew stritt, auch das ist keine Seltenheit, zwischendurch mit Trainer Gil Cervara und verlor auch den dritten und damit letzten Satz des Turniers.