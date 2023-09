Showdown bei den US Open: Abschiedsparty mit Überraschungsgast

Kein Grand Slam

Gewinnt Djokovic, verpasst er den Grand Slam (alle vier Titel in einem Kalenderjahr) zum dritten Mal nur um ein einziges Match. 2015 verlor er das French-Open-Finale gegen Stan Wawrinka, 2021 war er bis zum Finale in New York unbesiegt – und unterlag dort Medwedew 4:6, 4:6 und 4:6. Heuer verlor der 36-Jährige nur im Finale von Wimbledon gegen Alcaraz.

Der Führungswechsel

Dass Djokovic am Montag Alcaraz ablösen wird, war schon nach seinem Erstrundensieg sieg klar, da dem Spanier die Punkte vom Vorjahressieg aus der Wertung fallen. Medwedew bleibt die Nummer drei Welt.

Die Preisgeldexplosion

Der Sieger der Finalspiele (Männer und Frauen) bekommen drei Millionen Dollar (und 2.73 Euro Millionen Euro) und damit rund 15 Prozent mehr als im Vorjahr – ein so hohes Preisgeld gabs noch nie bei einem Grand Slam. Zum Vergleich: 1973 wurden noch 100.000 US-Dollar an Gesamtsalär ausgeschüttet. Die Sieger erhielten jeweils 25.000 US-Dollar.

Finale Angelegenheit

Djokovic steht in seinem 36. Grand-Slam-Endspiel, baut seine Bestmarke damit aus. Hinter ihm rangieren Federer (31), Nadal (30) und Ivan Lendl (19). Medwedew ist zum fünften Mal am letzten Turniertag dabei, von den Noch-Aktiven sind nur Djokovic, Nadal und Andy Murray (11) besser.