New York: Thiems erster Aufschlag in einer neuen Tenniswelt

Auslosung

Diese hat es recht gut gemeint mit dem Niederösterreicher. Gegen Munar hat Thiem alle drei bisherigen Partien gewonnen. Der 23-Jährige ist nur die Nummer 105 der Welt und zieht das Spiel auf Sand jenem auf Hartplatz vor. Im Falle eines Sieges wartet mit dem Amerikaner Bradley Klahn oder dem Inder Sumit Nagal auch kein Weltstar. „Wenn ich nicht voll da bin, wird die Reise relativ schnell vorbei sein“, sagt Thiem. Für Ex-Profi und Daviscup-Kapitän Stefan Koubek ist eines bedeutend: „Entscheidend ist, dass er gut ins Turnier kommt und die ersten Spiele gewinnt, dann traue ich ihm alles zu.“ Schon in der 3. Runde wartet mit dem Kroaten Marin Cilic ein US-Open-Sieger (2014).

Die Verfassung

Thiem hat in der Corona-Zeit mehr gespielt, als alle anderen Stars. Und dabei 25 von 28 Exhibitions gewonnen. Im Vorfeld der US Open arbeitete Österreichs Ass mit Sportwissenschafter Mike Reinprecht enorm viel im Kraft- und vor allem Konditionsbereich. Thiem: „Wir haben richtig Vollgas gegeben.“ Der Re-Start verlief beim ATP-Turnier, ebenfalls in New York, sehr dürftig: nur drei Games gegen den Serben Filip Krajinovic. Für Tennis-Legende Boris Becker ein Alarmsignal: „Dass die Nummer drei der Welt 2:6, 1:6 verliert, ist kein gutes Zeichen.“ Thiem sieht es nicht so dramatisch. „Ich habe sehr gut trainiert, deshalb weiß ich, dass es schnell wieder in eine andere Richtung gehen kann.“ Das Wichtigste ist, dass er gesund ist. Im Vorjahr unterlag er von einem grippalen Infekt gezeichnet dem Italiener Tomas Fabbiano in Runde eins, vor zwei Jahren ging es ihm im Vorfeld auch nicht besser. Damals gewann er zwischen den French Open und US Open kaum Matches und kämpfte sich leicht krank aber immerhin ins Viertelfinale, das er gegen Nadal verlor.