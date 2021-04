Neue Konkurrenz für Thiem: Zwei Youngsters zeigen auf

Die Latte liegt immens hoch. Weil Dominic Thiem das Jahr 2020 und damit seine bislang beste Saison erst einmal toppen muss.

Weil die Konkurrenz nicht schläft, vor allem, weil sich die Generation nach Thiem in traumhafter Verfassung präsentiert. Deshalb heißt es für Österreichs Ass, topfit und hungrig in die Sandplatz-Saison zu starten. Nach den heuer gezeigten Darbietungen kam es deshalb nicht überraschend, dass er zugunsten einer guten Vorbereitung auch auf das Millionenturnier in Monte Carlo verzichtet, das am 11. April startet. Seine Höhepunkte sind die Turniere in Madrid und Rom und natürlich die French Open. Am 23. Mai wird dort aller Voraussicht nach aufgeschlagen, auch wenn die Franzosen Bestreben zeigen, aufgrund der Pandemie wie im Vorjahr in den Herbst auszuweichen.