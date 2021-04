Nadal war völlig fertig: "Habe noch nie so ein Finale gespielt"

Der Nachfolger von Dominic Thiem als Barcelona-Sieger heißt Rafael Nadal. Der 34-jährige Spanier setzte sich am Sonntag in einem hochklassigen „Marathon“ im Finale gegen Stefanos Tsitsipas (GRE) erst nach 3:38 Stunden und Abwehr eines Matchballs mit 6:4,6:7(6),7:5 durch. Es war der zwölfte Titel (!) allein in Barcelona, der 61. auf Sand und der insgesamt 87. ATP-Turniererfolg für den Mallorquiner.

Tsitsipas war ohne Satzverlust ins Endspiel vorgedrungen und hätte nach Monte Carlo beinahe auch in Barcelona triumphiert. Nach zuletzt neun Siegen en suite und 17 Sätzen in Serie behielt aber am Ende doch noch der unverwüstliche Nadal gegen den 22-jährigen Griechen die Oberhand.